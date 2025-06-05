Altın son bir ayın zirvesinde: Gram fiyatı 4.278 TL’yi gördü

Haber Merkezi

Altın piyasasında bayram öncesi hareketlilik zirveye ulaştı.

Uluslararası piyasalardaki belirsizlik, Fed’in faiz indirimi beklentisi ve küresel ticaret gerilimleriyle birlikte yatırımcılar güvenli liman olarak yeniden altına yöneldi.

ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler ve Başkan Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert açıklamaları, altın fiyatlarını yukarı çekti.

GRAM ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerine ek vergi getirme kararı da küresel piyasada tansiyonu artırdı.

Bu gelişmeler, ons altın fiyatlarını desteklerken gram altında da hızlı bir yükseliş yaşandı.

4.200 SEVİYESİNİ AŞTI

Haftaya 4.150 TL seviyelerinde başlayan gram altın, 5 Haziran itibarıyla 4.278 TL’ye kadar çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın ise 7.020 TL seviyelerinden işlem görüyor.

YIL BAŞINDAN BERİ YÜZDE 30 DEĞER KAZANDI

2025 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kazanan altın, dalgalı seyirlerine rağmen güvenli liman olma özelliğini bir kez daha pekiştirmiş görünüyor.

Standard Chartered gibi küresel finans kuruluşlarının raporları da, yılın geri kalanında altın için pozitif senaryoları ön plana çıkarıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Alış 4.256,91 TL – Satış 4.257,38 TL

Ons Altın: Alış 3.367,05 dolar – Satış 3.367,39 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.877,00 TL – Satış 6.968,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.756,00 TL – Satış 13.937,00 TL

Tam Altın: Alış 26.976,29 TL – Satış 27.508,97 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.428,00 TL – Satış 27.749,00 TL