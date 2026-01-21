Özgür Özel, CHP'li Meliha Nalan Can'ın eşinin cenazesine katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Manisa İl Başkanlığı, bugün eski başkan yardımcısı Meliha Nalan Can'ın dün vefat eden eşi Neşet Can'ı son yolculuğuna uğurladı..

Kronik rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Neşet Can'ın cenazesi, yakınları tarafından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'ne getirildi.

CENAZEYE ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

Camide öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; eski Manisa Eczacı Odası Başkanı da olan Meliha Nalan Can, çocukları ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

Özel, törende Can ve yakınlarına başsağlığı dileğini iletti.

Neşet Can'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Çatal Mezarlığı'na defnedildi.