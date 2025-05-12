Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi

Deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlattı.

Depremin bu kez merkezi Amasya oldu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde, depremin detaylarına yer verildi.

DEPREM GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, saat 12.23'te 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DERİNLİK 10,07 KİLOMETRE

Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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BİR AÇIKLAMA DAHA: KANDİLLİ'DEN GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise Amasya Gümüşhacıköy'de 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.