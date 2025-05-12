Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlattı.
Depremin bu kez merkezi Amasya oldu...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde, depremin detaylarına yer verildi.
DEPREM GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, saat 12.23'te 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DERİNLİK 10,07 KİLOMETRE
Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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BİR AÇIKLAMA DAHA: KANDİLLİ'DEN GELDİ
Kandilli Rasathanesi ise Amasya Gümüşhacıköy'de 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
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