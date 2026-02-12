Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Kiel Limanı’nda

- Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki Kiel Limanı'na liman ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti’nin Almanya’nın Kiel Limanı’na liman ziyareti yaptığını duyurdu.
DÖRT GEMİDEN OLUŞAN GÖREV GÜCÜ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinden oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti’nin Kiel/Almanya liman ziyaretini gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, “TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis’ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Kiel/Almanya liman ziyareti gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.
Görev kuvvetinin liman ziyaretinin kapsamı ve süresine ilişkin detay paylaşılmazken, ziyaretin planlı faaliyetler çerçevesinde icra edildiği öğrenildi.