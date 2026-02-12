Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic'i ağırladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladı.
- İki lider, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
- Görüşmelere Türkiye ve Sırbistan'dan üst düzey bakanlar da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkeleri ilerlerini ağırlamaya devam ediyor.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı. İki lider, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
KÜLLİYE'DE RESMİ KARŞILAMA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ankara’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Vucic baş başa görüşmeye geçti.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Liderlerin görüşmesine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Sırp heyetinde ise Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric yer aldı.
Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.