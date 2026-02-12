Çanakkale'de Mehmetçik'ten 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mehmetçik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi yakınlarındaki Demirci Göletinde "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" icra edildi.

YERLİ VE MİLLİ TEÇHİZAT KULLANILDI

Eğitim, 2'nci Kolordu Komutanlığı tarafından planlanarak, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen çok sayıda araç ve teçhizat kullanıldı.

EĞİTİMDE 189 PERSONEL GÖREV ALDI

Eğitimin intikal ve prova faaliyetlerini içeren bölümlerine silah, teçhizat ve araçlarıyla, 23 subay, toplam 171 personelin yanı sıra 4 fiberglas bot, 2 zodyak bot, 1 şalter aracı, 6 zırhlı muharebe aracı, 8 geliştirilmiş zırhlı personel aracı, 5 tank, 1 istihkam muharebe zırhlı aracı, 1 MAGAS-A aracı, 1 ZAAK aracı olmak üzere toplam 23 adet zırhlı araç ve 6 adet bot, Komando Alay Komutanlığı'ndan da 18 personel görev aldı.

Eğitim kapsamında senaryo gereği, Karşı Kıyı İzleme Timi zodyak bot ile karşı karaya çıktı.

Tim burada gerekli hazırlıkları yaptı.

YERLİ 'SAMUR'LAR GÖREV BAŞINDA

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Amfibik araç 'samur' devreye girdi.

Karadan su kenarına gelen 'samur' kısa sürede kurulumunu yaparak suya girdi.

Kamyon, tank ve ZPT'ler samurlar sayesinde karşı kıyıya taşındı.

Bu sırada başka birlikler botlar ile düşman unsurlarının bulunduğu noktaya intikal ederek sıcak temas sağladı.

ZORLU ARAZİ VE SU KOŞULLARINDA EĞİTİM

Samurlar ile karşı kıyıya taşınan tank ve ZPT'ler karada karşılaştıkları engelleri kurulan portatif köprü ile geçti.

Son olarak samurlar su içerisinde birleşerek tam bir köprü oluşturdu ve araçlar iki yaka arasında su üstünden samurlar sayesinde yapılan köprüden geçti.

KAHRAMAN ASKERLERDEN CANLI EĞİTİM

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kahraman askerlerinin kendisine tevdi edilen her türlü görevi zor arazi ve mevsim şartlarında dahi görevini yerine getirmedeki kararlılığını ve azmini yansıtan eğitimde, gerçek muharebe ortamında karşılaşılması muhtemel durumları içeren canlı bir faaliyet icra edildi.