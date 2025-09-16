Anadolu’nun en büyük şirketi HES Kablo satıldı! İşte yeni sahibi

Uzun bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan HES Kablo geçtiğimiz gün düzenlenen ihale sonucunda yeni sahibini buldu.

Daha önce birkaç kez satış süreci başlatılmış olmasına rağmen teklifler yetersiz kaldığı için herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Satış sürecinin uzaması şirketin değerlemesi 18,6 milyar TL seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştu.

9 Eylül’de gerçekleştirilen son ihalede ise satış kesinleşti ve şirketin yönetimi resmen Rize merkezli şirkete devroldu.

YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta düzenlenen ihale sonucunda HES Kablo’nun yeni sahibi Rize merkezli Nakkaş Holding oldu.

n24.com.tr'de yer alan haberde satış işlemi yalnızca HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait yüzde 100 oranındaki 30 milyar adet HES Kablo hissesiyle birlikte, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’luk kısmını temsil eden 21 milyon 993 bin 325 adet pay da Nakkaş Holding’e devredildiği belirtildi.