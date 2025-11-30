Papa 14. Leo, İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası ile görüştü

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi'yi kabul etti.

ANDREA MİNGUZZİ YAŞANANLARI ANLATTI

Görüşme, günün erken saatlerinde Saint Esprit Katedrali Misafirhanesi'nde gerçekleşti.

Andrea Minguzzi, görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

"PAPA HAZRETLERİYLE BİR ARAYA GELME ONURUNU YAŞADIM"

Minguzzi, şöyle konuştu:

"BİZİM, BARIŞ VE KARDEŞLİK MİSYONUMUZ İÇİN KENDİSİNDEN DESTEK İSTEDİM"

Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Ayrıca, yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim.



Beni kabul edip, huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu konuşmayı hazırladı. Çünkü gerçekten benim için çok önemli bir şey. İki hafta önce ben mektup yazmıştım. O, bugün bizi kabul etti. Bizim, barış ve kardeşlik misyonumuz için kendisinden destek istedim. O da dua ediyor. bizim için en güzel şey bu olabilir. Ondan başka bir şey istemedim.