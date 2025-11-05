Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay tabelasındaki fotoğraf çekimleri için barfiks demiri inşa etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde bulunan “Kızılay” yön tabelası, sosyal medyada başlatılan bir akımın odağı haline geldi.

Gençler, tabelaya tutunarak fotoğraf ve video çekip “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşmaya başladı.

TikTok ve X'te kısa sürede yayılan akım, tabelanın kaldırılmasına değil, çalınmasına neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalınan tabelanın yerine kısa süre içinde yenisini monte etti.

ÇALMASINLAR DİYE DEVRİYE ARTIRILDI

Gençler, yeni tabelada da fotoğraf çektirmeye devam ederken polis, yeni bir hırsızlığa karşı tabelanın bulunduğu noktada sık sık devriye geziyor. Caddede yaya trafiğinin en yoğun olduğu akşam saatlerinde ise tabelanın bulunduğu caddede nöbet tutuyor.

ABB BARFİKS DEMİRİ HAMLESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri, bugün Mansur Yavaş'ın talimatıyla Kızılay tabelasının bulunduğu direğin arkasına fotoğraf çektirmek isteyenlerin asılabilmesi için bir barfiks demiri ekledi.

ANKARA'DA SU KESİNTİLERİ

Eylül ayının son haftasında, Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte su kesintileri uygulandı.

29 Eylül'de başlayan arıza 9 Ekim'de giderildi.

Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını çeşmelerden doldurdukları bidonlarla gidermeye çalıştı.