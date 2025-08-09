Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon TL usulsüz dolgu cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbarla Etimesgut Yapracık Mahallesi’ndeki maden sahasında inceleme ve denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.

15 METRE YÜKSEKLİĞİNDE USULSÜZ DOLGU YAPILDI

Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, yaklaşık 15 metre yükseğe ulaştığı tespit edildi.

BELEDİYEYE 7 MİLYON 479 BİN TL CEZA KESİLDİ

Doğal yapının bozulduğu bölgede ekiplerin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı.

Bu kapsamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’nun üst sınırından 7 milyon 479 bin TL idari ceza uygulandı.