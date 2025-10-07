Ankara susuzlukla mücadele ediyor: Led ekranlara Atatürk portresi yansıtıldı

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor...
Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.
ANKARA'DA SU KRİZİ
İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.
KESİNTİLER SÜRÜYOR
Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince, arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.
ATATÜRK'ÜN RESMİNİ YANSITTILAR
Başkent'te günlerdir süren su krizinin boyutu gün geçtikçe artarken, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ise çareyi Atatürk üzerinden yaptığı çalışmalarda bulundu.
Belediye ekipleri, Ankara'nın en işlek caddesi konumunda bulunan Kızılay Meydanı'nda led ekranlara Atatürk resmini yansıttı.
Kent su kriziyle mücadele ederken yapılan bu çalışma dikkat çekti.
VERİLEN SU YARI YARIYA AZALDI
Ankara'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar, su krizine yol açmıştı.
Verilen suyun yarı yarıya azaldığı Başkent'te, arızalar nedeniyle Çankaya'dan, Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde 40 saati bulan su kesintileriyle karşı karşıya kalmıştı.