Ankara'da aileler, sokak şiddetinde kaybettikleri çocukları için toplandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

CANİCE KATLEDİLDİ

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı.

BUGÜN DURUŞMASI VAR

Kız kardeşini korumak isterken katledilen Hakan Çakır'ın duruşması birazdan başlayacak.

Duruşma öncesi adliye koridorunda güvenlik önlemleri de artırıldı.

DIŞARIDA DA ADALET ÇAĞRISI

Adliye önünde toplanan ve pankart açan aileler ise evlatları ve yakınları için adalet istedi.

Sokak çeteleri tarafından evlatları öldürülen aileler, pankart açarak adalet çağrısında bulundu.