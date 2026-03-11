Trump, Mücteba Hamaney'in kartondan yapılmış portresini sergiliyor

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sırasında İran'ın dini lideri Ali Hamaney, öldürüldü.

Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni dini liderin kim olacağı da merak ediliyordu.

İRAN DUYURDU

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu “Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti.

Eşkevari, sosyal medyada yer alan açıklamalarında, Uzmanlar Meclisi’nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi.

Uzmanlar Meclisi’nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, “İnşallah Hamaney ismi İran’ın yeni lideri olarak devam edecek.” dedi.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.

Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmalarının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.

TRUMP'TAN KARTONLU SERGİ

İran'ın dini liderini duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, dikkati çeken bir şova imza attı.

Trump, yeni dini liderin kartondan maketini sergiledi ve kameralara gösterdi.

O anlar FOX NEWS kanalından canlı bir şekilde "Trump shows" notuyla yayınlandı.