Benzin ve motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar, akaryakıt fiyatlarını vurdu.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruş zam geldi.

Ancak araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geliyor.

İNDİRİM YOLDA

Petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim olacak.

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.

EŞEL MOBİL DEVREDE

Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle akaryakıt pompa fiyatlarına indirim benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak uygulanacak.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR

Benzin İstanbul'da 61,11 liraya, Ankara'da 62,07 liraya, İzmir'de 62,35 liraya yükseldi.

Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van, Muş gibi illerde benzin 63,66 lira seviyelerinden satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.