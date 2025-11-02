Ankara'da artan trafik sorunu çileye dönüyor: Her gün trafik gittikçe katlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'daki trafik sorunu giderek büyüyor...

Kentteki trafiğe kayıtlı araç sayısı, son yıllarda büyük oranda gösterdiği artışla 3 milyona yaklaştı.

BAŞKENT'İN TRAFİĞİ ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Başkent'teki nüfus artışı, özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası yaşanan göçle birlikte, araç sayısını da etkiledi.

Araç sayısındaki yükseliş ise kent trafiğine de 'çile' olarak yansıdı.

Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2025'te araç kayıtlarında yıllık bazda yüzde 1,8'lik bir artış yaşanırken, otomobil kayıtları yüzde 43,5 oranında yükseldi.

ALTAPI YETERSİZLİĞİ VATANDAŞIN SAATLERİNE MAL OLUYOR

Bu durum, şehrin trafiğini daha da zor hale getiriyor.

Ancak, kentteki toplu taşıma altyapısının yetersizliği ve yeni yol projelerinin eksikliği, trafiği daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Bu durum, kentteki trafik sıkışıklığının günlük hayatı nasıl etkilediğini açıkça gösteriyor.

"ŞEHİR MERKEZİNE 1 SAATTE GİDİYORUM"

Sürücülerin trafikten duyduğu rahatsızlık ise Enes Kılıç'ın, "Ben Elvankent'te oturuyorum mesela, oradan sabahları çıktığımda, şehir merkezine geleceğim zaman 1 saate yakın yol sürüyor. Yollarımız açılırsa, bu trafiğin rahatlaması insanlar için daha güzel olabilir." ifadelerine yansıdı.

"ALTYAPI ZATEN KÖTÜYDÜ, TRAFİK DE BERBAT"

Başka bir sürücü ise altyapı çalışmalarının zamanlamasını eleştirerek, "Müdahaleler muhtemelen yapılıyor ama yanlış zamanda." sözleriyle isyan etti.

Altyapının zaten yetersiz olduğunu belirten sürücü Mehmet Ali Gök ise, "Trafik berbat, sıkıntılı. Kötü bir zamana geldik, kötü bir süreç. Muhtemelen müdahale ediliyor ama dediğim gibi yanlış zaman. Altyapı zaten kötüydü." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR EVLERİNE, İŞLERİNE GİDEMİYOR"

Başka bir sürücü Ali Tatar, okul tatillerinde yapılması gereken inşaat çalışmalarının şimdi yapıldığını ve bunun da trafiği daha da karmaşık hale getirdiğini belirterek şunları söyledi:

10 küsur yıldır Ankara'da ikamet ediyorum. Her gün trafiğin gittikçe katlandığını görüyorum. Maalesef okullar açıldıktan sonra da okullar kapalıyken yapmaları gereken işleri yapıyorlar.



Her yeri kazıyorlar ama bunu yaz tatilinde yapın. İnsan işine, evine gidemiyor. 40 dakikada gittiğim yere 1,5 saatte gidiyorum. İnsanlar arabalarıyla seyahat etmekten imtina eder oldu. Öyle anlık çözümler değil, gerçekten büyükşehre ve Başkent'e yakışır şekilde 'masterplan' yapacak; insanları rahatlatacak.

KENT, ACİL ÇÖZÜME İHTİYAÇ DUYUYOR

Mevcut trafik koşulları hala vatandaşları memnun etmiyor.

Sürücülerin yaşadığı zorluklar, kent yönetiminin acil ve etkili çözümler üretmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.