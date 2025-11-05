Ankara'da 'Atatürk Kıyafetleri' defilesi düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 87 yıl geçti.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete irtihali dolayısıyla çeşitli etkinliklerle anma törenleri düzenleniyor.

'ATATÜRK KIYAFETLERİ' DEFİLESİ DÜZENLENDİ

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı dönemlerdeki kıyafet kültürünü yansıtan "Atatürk Kıyafetleri" defilesi düzenledi.

MÜZİK DİNLETİSİ SUNULDU

Gazi Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Atatürk'ü anmak amacıyla sevdiği eserlerden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu.

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ekrem Tamer'in sunumuyla gerçekleştirilen defilede, Atatürk'ün öğrencilik yıllarından askeri görevlerine, cephe dönemlerinden inkılap sürecine uzanan dönemde tercih ettiği kıyafetler tematik bir akışla tanıtıldı.

BİREBİR REPLİKALAR SERGİLENDİ

Arşiv ve müze kaynaklarından yararlanılarak hazırlanan birebir replikalar ile kıyafetlerin kadınlar için uyarlanmış versiyonları sahnede sergilendi.

25 KIYAFET KATILIMCILARA SUNULDU

Kronolojik sırayla sunulan 25 kıyafetin dönemin ruhunu yansıtan anlatımlarla desteklendiği defile, izleyicilerin dikkatine sunuldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ayrıca defileye katılan davetliler duygu dolu anlar yaşadı.