Ankara'da çarşafla gezen erkek, serbest kaldı

Ankara Sıhhiye-Çayyolu metrosunda, vagonlarda siyah çarşafla dolaşan kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit ettiği U.C.G.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına aldı.

U.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren U.C.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ÇARŞAFI CADILAR BAYRAMI KOSTÜMÜ İÇİN ALMIŞ

U.C.G., savcılıktaki ifadesinde, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğrenci olduğunu belirterek, 17 Ekim'de Konur Sokak’ta bulunan bir mekanda düzenlenen 'Halloween' (Cadılar Bayramı) partisine katılmak için kostüm almak amacıyla Ulus’a gittiğini, bir dükkandan çarşaf ile bir bluz aldığını ifade ederek, "Dükkanda çarşafı giydim; çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de ‘Sosyal deney amaçlı’ dedim. Buradan metroya binip ODTÜ durağında indim. A1 kapısından geçerek Fizik Bölümü’ne kadar gittim. Orada çarşafı çıkartıp poşete koydum, sonra yurda geçtim.

Sonra parti vakti çarşafı yağmurluk gibi üzerime geçirip, metroya binerek Kızılay durağında indim. Tunalı’da bulunan mekana da yürüyerek gittim. Metroda bulunduğum esnada ve dışarıda yürüdüğüm esnada sürekli kafam ve yüzüm açıktı. Pelerin gibi kullandım, sonra mekana geçtim. Herkesin üzerinde farklı bir kostüm olduğu için ben de çarşafı, kafamı da kapatacak şekilde giydim.

Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım. Sahneye çıktım; ancak biraz alkollü olduğum için ve aradan zaman geçmesi sebebiyle sahnede tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum." dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Yarışma esnasında kendisinin videosunu çektiklerini söyleyen U.C.G., "Ben de bu videoyu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşmamın herhangi bir amacı yoktur. Biz günlük yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz.

Hayatımda ilk defa sahneye çıktığım için takipçi kazanırım diye videoyu paylaştım. Bu videonun suç unsuru içerdiğini bilmiyordum. Videoyu hemen sildim. Çok pişmanım.

Ben bu videonun bu şekilde yorumlanacağını bilsem kesinlikle paylaşmazdım. Herhangi bir kastım yoktur. Ulus’ta metroda bazı kesimlerin beni süzdüğünü, bazı kesimlerin de yargılayıcı şekilde baktığını gördüm. Kapalı kadınlara bu şekilde yargılayıcı bakan kişileri de eleştirdim.

Aksine o kadınların yaşadığı zorluğu da sosyal medya hesabımdan paylaştım. Ben Adıyamanlıyım, akrabalarım da muhafazakardır. Bu amaçla yapmam mümkün değildir." ifadelerini kullandı.