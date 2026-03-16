Demir Kubbe arızalandı: İran füzesi İsrail'i vurdu

Orta Doğu'daki savaşa dünya kilitlenmiş durumda.

ABD-İsrail, İran arasındaki üçgen Orta Doğu'yu gittikçe ısıtırken, İran da savaşın ilk gününden beri belirttiği misilleme saldırılarını sürdürüyor.

İran, misilleme saldırılarıyla İsrail'e peş peşe füze yolladı.

DEMİR KUBBE ÇALIŞMADI

İran'ın misillemeleri sonrası peş peşe İsrail'e gönderilen füzeleri, Demir Kubbe etkisiz hale getiremedi.

İSRAİL'İN KUZEYİNDE BİR BİNAYI VURDU

Füze, İsrail'in kuzeyinde bir binayı vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEL AVİV'E DE İSABET ETMİŞTİ

Öte yandan Demir Kubbe daha önce de birçok kez çalışmamıştı.

İran ile başlayan çatışmalarda misilleme ateşlerinde birçok füze İsrail'in başkenti Tel Aviv'e isabet etmiş, büyük hasara neden olmuştu.