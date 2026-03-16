Bu dünyadan bir İlber Ortaylı geçti: Hocası Halil İnalcık'ın yanına defnedildi

Türk milleti İlber Hoca'yı unutmayacak...

Fatih Camii'nde düzenlenen törende Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı ile kardeşleri Enver, Emeldar ve Nuriye Ortaylı, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan vatandaşlar, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Emrullah Tuncel, yaptığı konuşmada Ortaylı’nın telif ettiği eserler ve yetiştirdiği öğrencilerin, kendisi için hem dünya hem de ahiret azığı olmasını dileyerek, rahmet ve mağfiret niyaz etti. Tuncel, Ortaylı için yakınlarından helallik istedi.

HOCASI HALİL İNALCIK'IN YANINA DEFNEDİLDİ

Duaların okunmasının ardından Ortaylı'nın naaşı, omuzlarda taşınarak hocası olan Halil İnalcık'ın yanına defnedildi.

Ailenin taziye kabulü ise yarın 10.00–20.00 saatleri arasında Divan İstanbul Otel’de gerçekleşecek.

TARİH DENİNCE AKLA GELEN İSİM

Türkiye’de tarih denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan İlber Ortaylı, akademik çalışmaları ve televizyon programlarıyla tarihi geniş kitlelere sevdiren bir tarihçiydi. Renkli kişiliği, güçlü hitabeti ve derin bilgi birikimiyle kamuoyunda “tarihi anlatan hoca” olarak tanındı.

DOLU DOLU YAŞANMIŞ BİR HAYAT

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Annesi Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi’nde uzun yıllar Rus Dili ve Edebiyatı öğretim üyeliği yaptı. Babası Kemal Ortaylı, uçak mühendisi olmasının yanı sıra Kırım tarihi ve Tatarlar üzerine eserler kazandırdı. Çok dilli ve çok kültürlü bir ortamda yetişen Ortaylı, küçük yaşlardan itibaren tarih ve kültüre ilgi duydu.

Orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi’nde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’ne girdi. Burada Şerif Mardin, Halil İnalcık, Mümtaz Soysal ve Seha Meray gibi önemli akademisyenlerden ders aldı.

1970 yılında mezun olan Ortaylı, yüksek lisansını ABD’de University of Chicago’da Halil İnalcık ile yaptı ve 1974’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. 1979’da “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent unvanını aldı.

AKADEMİK VE ULUSLARARASI KARİYERİ

1982 yılında Türkiye’deki üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak istifa eden Ortaylı, Avrupa ve dünyanın farklı üniversitelerinde dersler verdi. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Cambridge ve Oxford gibi şehirlerde seminerler ve konferanslar verdi.

1989’da Türkiye’ye dönerek profesör unvanını alan Ortaylı, uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

2005 yılında Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü görevine getirilen Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu. Akademik çalışmalarının yanı sıra Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi kurumlarda ders vermeye devam etti.

TELEVİZYON PROGRAMLARIYLA MİLYONLARA ULAŞTI

TRT’de yayımlanan “İlber Ortaylı ile” belgesel programı ve NTV’deki “Tarih Dersleri” programıyla tarih konularını geniş kitlelere anlatan Ortaylı, Milliyet gazetesinde yazılar yazdı ve çok sayıda makalesi ve kitabı yayımlandı.

ÇOK DİLLİ BİR AKADEMİSYENDİ

Ortaylı, ileri düzeyde Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça biliyordu. Yaklaşık 30 bin kitaplık kütüphanesi bulunan Ortaylı, bunların 5 binini Galatasaray Üniversitesi’ne bağışlamıştı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’de tarih biliminin halk tarafından sevilip anlaşılmasında önemli bir rol üstlendi ve eğitim, akademi ve kültür dünyasına bıraktığı mirasla hatırlanacak.