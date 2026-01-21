- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
- Görüşmede Terörsüz Türkiye kapsamındaki gelişmeler ve Suriye'deki son durum değerlendirilecek.
- Liderler, en son 25 Kasım 2025'te Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda bir araya gelmişti.
Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bir süredir, bir araya gelecekleri konuşuluyordu.
BEKLENEN GÖRÜŞME BUGÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00’da Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.
Görüşmeye dair detayları paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir." dedi.
MASADAKİ KONULAR: TERÖRSÜZ TÜRKİYE
İki lider en son 25 Kasım 2025 tarihinde, Ankara'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.
Bugün gerçekleşecek olan görüşmede ise Terörsüz Türkiye kapsamında gelinen son durum ele alınacak.
Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyonun bu ay raporunu hazırlaması da bekleniyor.
SURİYE'DE YAŞANANLAR DA MASADA
Ayrıca Suriye'deki yaşanan son gelişmeler yine gündemdeki konular arasında başı çekiyor.
Suriye ordusunun başlattığı askeri operasyon ile SDG/YPG birçok bölgeden temizlendi.
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde de bölgedeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Bahçeli dün yaptığı grup toplantısında da "Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir" demişti.