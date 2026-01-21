Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan elleri bulacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

"MİLLETE HİZMET YOLCULUĞUMUZDA RABBİM KUVVET VERSİN"

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor; siz kardeşlerimin şahsında AK Parti hareketinin fedakar neferlerini bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum.



Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızı farklı mecralar üzerinden takip eden tüm vatandaşlarıma, ekranları vasıtasıyla heyecanımızı paylaşan tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.



Katılımlarıyla grup toplantımızı onurlandıran kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor; sevdanız için, vefanız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.



Sizlerin şu samimiyeti, şu coşkusu 86 milyonun umutlarını çoğalttığı gibi bizim de heyecanımızı, şevkimizi, azmimizi artırıyor. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Millete hizmet yolculuğumuzda bizlere güç versin, kuvvet versin. Bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum.

"CHP'NİN EMEKLİLER GİBİ BİR DERDİ YOK"

Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız oldukça yoğun bir tempoda devam ediyor.



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizi buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderen aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.



Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz, meclis iç tüzüğüyle bağdaşmayan tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu bir şekilde hareket ediyor, milletimize karşı sorumluluklarımızı layıkıyla ifa etmeye çalışıyoruz.



CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği bizim gibi milletimiz de biliyor.



Yönettikleri belediyelerdeki emekçilere düzenli aylık ödemeyenlerin, işçiye maaş yerine harçlık verenlerin, kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların, yolsuzluk, iş bilmezlik ve israf sebebiyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ 20 BİN LİRAYA ÇIKARILMASI

Aynı şekilde milletimiz bizim samimiyetimizi, bizim hüsnüniyetimizi, bizim kendisi için elimizden geleni yaptığımızı da gayet iyi biliyor.



Şimdi değerli kardeşlerim, malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum.

"BU RAKAM GÖREVE GELDİĞİMİZDE SADECE 66 LİRAYDI"

Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı.



Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.



Yine Kasım 2002’de asgari ücret 184 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı alan bir vatandaşımız asgari ücretin sadece üçte biri kadar aylık alabiliyordu.



Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70'ini aşmıştır. Bakınız 2002 Kasım'ında 6,5 milyon olan emekli sayımızın yaklaşık 3 kat artışla 17 milyona çıkmasına rağmen bu adımları attık, bu oranlara ulaştık.

"TÜRKİYE KALKINDIKÇA EMEKLİLERİMİZİN FAYDALANMASINI SAĞLADIK"

Bunları söylerken elbette tüm sorunları çözdük, tüm talepleri karşıladık iddiasında değiliz. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Nitekim bugünlerde kuraları çekilen 500 bin sosyal konut hamlesi gibi projelerimizle konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz.



Bir defa şunu tüm emeklilerimizin bilmesini canı gönülden arzu ediyorum. Ömürlerinin önemli bir kısmını ülkelerine hizmetle geçirmiş emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmete ve hürmete ziyadesiyle layıktır.



Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Türkiye kalkındıkça bundan emeklilerimizin de faydalanmasını sağladık.

"BİZE GÜVENİN"

İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyette davranmaya devam edeceğiz. Deprem harcamalarımız azaldıkça elimizde daha fazla kaynak olacak. Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha uzun süre korunacak, daha da artacak. Türk ekonomisi hedeflerimize uygun büyüdükçe ortaya çıkan ilave katma değerden herkes istifade edecek. Allah'ın izniyle milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmediğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz.



İnşallah tüm dünyayı kasıp kavuran bu fırtınadan alnımızın akıyla çıkacağız. Türkiye'yi sadece ekonomide değil, askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma taşıyacağız. Ben emeklilerimizden AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam etmelerini özellikle rica ediyorum.

SDG ile mutabakat imzalandı. Buna göre SDG silahlarını bırakacaktı. Ancak olumlu bir adım atmadı. SDG mutabakata uymadığı gibi, sivillere baskı yapmayı, saldırmayı sürdürdü. Aralık ayında SDG ile Şam yönetimi arasında yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. biz bu süreçte gerekli telkinlerde bulunduk. Başka aktörler devreye girdi. 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli tavsiyeleri yaptık. Ancak SDG'nin tavrında değişim olmadı. Suriye ordusu son derece haklı ve meşru biçimde önce Halep içinde mahallelere ardından da Fırat'ın doğusuna operasyon düzenledi.Tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk. Tüm etnik kökenlerin bir arada yaşadığı tek bağımsız Suriye inşa etmelerini kardeşleri olarak destekliyoruz. Başarlı operasyonlarından dolayı Suriye'yi gönülden tebrik ediyoruz. Daha fazla çatışmaya mahal veremeyiz. Dün Nusabiyn kamışlı sınırında yaptığı gibi şanı bayrağımıza alçakça saldırma girişiminde bir netice almamıştır. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunu o hainlerden mutlaka soracağız. Değerli kardeşlerim soruşturmalar neticesinde kusuru olanlar kimse gereken yapılacaktır. Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri takip ettik.