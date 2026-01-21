Devlet Bahçeli'den 'bayrak' tepkisi: Provokasyondan DEM Parti sorumludur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ahlak dışı provokasyon girişimi...

Suriye’de Şam yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki bölgelerde ilerleyişi dün de sürdü.

SINIR HATTINDA GRUP TOPLANTISI

DEM Parti, bu duruma tepki göstermek için Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde grup toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından bir grup, sınıra yürüyüp karşıya geçme teşebbüsünde bulundu.

TÜRK BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Sınırın karşı tarafındaki Kamışlı’dan gelen YPG destekçileri de geçişe kapalı bulunan sınır kapısı önünde gösteri yaptı.

Bu sırada terör örgütü sempatizanları sınır hattında, tampon bölgede bulunan Türk bayrağını indirdi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağa saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını" açıklandı.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaşanan provokasyon girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEM PARTİ'Yİ SORUMLU TUTTU

Bahçeli yaptığı açıklamada, provokasyondan DEM Parti'yi sorumluyu tuttu.

Yapılan açıklamada; Türk bayrağına yönelik saldırının bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırı olduğunu belirtilirken, "DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eş başkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır .Özellikle DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ın; dikkat, ciddiyet, fehamet, nezaket, mehabet, mensubiyet, mesuliyet, kemaliyet, akli ve vicdani duyarlılık taşımayan gafil konuşmasının mahut tahrik ortamının tansiyonunu iyice arttığı bir gerçektir." denildi.

"DEM PARTİ BİR KARAR VERMEK ZORUNDADIR"

"Terörsüz Türkiye’nin aşama aşama gerçekleştiği şu günlerde dil, üslup ve zihniyet sorununun yoğunlaşması maalesef gerilimi canlı tutmakta, ümitleri sekteye uğratmaktadır." ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklamada MHP Genel Başkanı, "DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır?" diyerek bir kez daha DEM Parti'ye tepki gösterdi.

"UZATILAN EL, KALKAN YUMRUKLA EL DEĞİŞTİRİR"

Bahçeli, "Sabır ve sinirleri tahrip etmenin sonu hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis ve bilahare uzatılan el kalkan yumrukla yer değiştirebilecektir." mesajını verdi.

"FIRAT'IN DOĞUSU TERÖRDEN KANLI HESAPLARDAN ARINDIRILMALIDIR"

MHP Genel Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: