Ankara’da düşen, Libya heyetinin hayatını kaybettiği uçağın karakutu kayıtları çözüldü

Türkiye ve Libya'yı sarsan uçak kazası...

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Askeri heyetini taşıyan uçak, dönüş yolunda Ankara'da düştü.

Düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet, hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin uçağın karakutu kayıtlarının çözüldüğü duyuruldu.

JENARATÖR DEVRE DIŞI KALDI

Rapora göre kalkıştan 2 dakika sonra pilotlar, ikinci jeneratörün devre dışı kaldığını bildirdi.

13-14 saniye sonra üçüncü jeneratör de devre dışı kaldı, ardından tüm jeneratörler kaybedildi.

Sistem çok kısa bir süreliğine geri geldi.

EN ÜST DÜZEY ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPILDI

Arızalar üzerine uçuş ekibi, havalimanına geri dönüş talebinde bulundu.

En üst seviye acil durum çağrısı olan “MAYDAY” yerine bir alt seviyedeki “PAN-PAN” çağrısı yapmaya başladılar.

Pilotlar kayıtlarda sözlü olarak “MAYDAY” dememelerine rağmen, bu durum için ayrılmış özel butonu devreye soktular ve kule acil durumu bu sayede fark etti.

SİSTEMLER GİDİNCE MANUEL DENEMELERE GEÇİLDİ

Pilotlar, uçaktaki sistemlerin tamamen gitmesi nedeniyle manuel yönlendirme denemeleri yapmaya başladı.

Uçuşun 27. dakikasına kadar uçakla irtibat sürdü ancak irtifa kaybı nedeniyle uçak kaybolmaya başladı.

TOPLAM 37 DAKİKA HAVADA KALDI

Toplam 37 dakikada havada kalan uçak, Haymana mevkiinde kaza kırıma uğradı.

Uçağın parametrelerini kaydeden Veri Kayıt Cihazının (FDR) çok eski tip olduğu ve kazada ağır hasar almış olması nedeniyle herhangi bir veri kurtarılamadı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Libya'da, 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

SAAT SAAT NE OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetinin düşen uçağına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Saat saat ne olduğu yazılan paylaşımda uçağın kaza kırıma uğramadan önce gerçekleşen konuşmalar da yer almıştı.