Ankara'da hayvanlar için eylem yapanlar sokak köpeğini uzaklaştırdı

Türkiye'nin güvenlik sorunu...

Sokakta vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve giderek kronik bir sorun haline gelen başıboş sokak köpekleri için çalışmalar sürüyor.

Bu durumu tepki gösterip kendilerini 'hayvansever' olarak tanımlayan bazı kesimler ise, çeşitli eylemlere devam ediyor.

'SÜS KÖPEKLERİYLE' EYLEM YAPTILAR

Bu eylemlerden biri de son olarak Ankara'da kaydedildi.

Sokak hayvanlarına ilişkin atılan adımları eleştiren birkaç kişi, bu durumu protesto etmek amacıyla yanlarına aldıkları 'süs köpekleriyle' bir araya geldi.

SOKAK KÖPEĞİNİ UZAKLAŞTIRDILAR

Söz konusu görüntülerde, eylem yapan gruba bir sokak köpeğinin yaklaştığı, tedirgin olan birkaç kişinin ise köpeği uzaklaştırdığı anlar da yer aldı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu görüntüler, tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sokaklarda başıboş köpeklerin, özellikle çocuklar gibi savunmasız gruplar için oluşturduğu güvenlik riski tartışılırken, gösteride ilginç bir çelişki de dikkati çekti.

Sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan bazı vatandaşların, köpeğini uzaklaştırması, toplumda ikiyüzlülük eleştirilerini de beraberinde getirdi.