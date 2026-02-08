Ankara'da polis memuru dövülerek öldürüldü: Ensonhaber yeni görüntülere ulaştı Araç muayenelerinde tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polis memurunun o anlarına dair yeni görüntülere Ensonhaber ulaştı. Görüntülerde bölgeye polisin de geldiği görülüyor.

Göster Hızlı Özet Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin, çalışanlarla çıkan kavgada darbedildi.

Hastaneye kaldırılan Keskin, beyin kanaması sonucu üç gün sonra hayatını kaybetti.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Araç muayenelerinde tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK'te skandal... Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. DARBEDİLDİ Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. KURTARILAMADI Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. ENSONHABER YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI Yaşanan olaya tepkiler sürerken Ensonhaber, yeni görüntülere ulaştı. 10 dakikalık yeni görüntülerde, olay yerine bir süre sonra çevik kuvvet polis ekiplerinin de geldiği görülüyor. DİKKAT ÇEKEN ANLAR Polis ekiplerinin yaşanan tartışma sırasında beklediği ve müdahale etmedikleri anlar, ulaşılan yeni görüntülere yansıdı.

