Ankara'da rüşvet operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ankara'da hareketli dakikalar...

Ankara'da 8 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalarda bakanlıktan talep edilen bazı izin belgelerinde menfaat sağlandığı tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

32 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI GÖZALTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si ihraç, 1’i emekli kurum personeli, 2’si aile yakını ve 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheliye 'rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek' suçlarından Ankara merkezli eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ekiplerin yaptığı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.