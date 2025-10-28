Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkent Ankara'da yağışlı hava...

Ankara'nın bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, özellikle Beypazarı ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış ve dolu yağdı.

SOKAKLAR AKARSUYA DÖNDÜ

Yağış nedeniyle alt geçitler, cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Bölgeden gelen görüntülerde ise, sokakların akarsuya dönmesi nedeniyle vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşadığı görüldü.

2 İLÇEDE DOLU YAĞDI

Ankara'nın bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde ise yer yer dolu yağdı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak etkili oldu.

Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MİNARE DEVRİLDİ: ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Ankara'da etkili olan sağanağın yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkisini gösterdi.

Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi, fırtınada devrildi.

Minare bir evin üzerine devrilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

VALİLİKTEN UYARI AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği'nden de bir uyarı açıklaması geldi.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.