Fransız dergiden Cezayir analizi: Erdoğan kazandı

Cezayir Meclisi, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminin suç sayılmasına ilişkin yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Yasa, Fransa'dan resmi özür, tazminat ve yağmalanan malların iadesi talep ederken sömürgeciliği öven yazı, konuşma veya yayınlara ağır cezalar öngörüyor.

"ERDOĞAN KAZANDI"

Fransa merkezli Le Point dergisi Cezayir'in Fransız sömürgeciliğini 'devlet suçu' olarak tanımlayan yasasını mercek altına aldı.

Le Point, söz konusu yasanın sadece tarihsel bir adım olmanın ötesinde bölgedeki güç dengeleri ve uluslararası ilişkilerle bağlantılı bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Haber, "(Recep Tayyip) Erdoğan kazandı" ifadesiyle duyuruldu.

"CEZAYİR'İN KARARI YALNIZCA YÜZLEŞME DEĞİL"

Le Point'e göre bu karar, yalnızca geçmişle yüzleşme amacı taşımıyor, Fransa ile Türkiye arasında uzun süredir süren nüfuz mücadelesinde de önemli bir rol oynuyor.

Habere göre Türkiye, özellikle son yıllarda Cezayir ile ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirerek bölgede etkisini artırdı.

Türkiye'nin bu süreçte sembolik olarak sömürgeciliğin mağdurlarının sesi konumuna geldiği ve Fransa'nın Mağrip ile Avrupa'daki etkisini dengelemeye çalıştığı vurgulandı.

Ayrıca Cezayir'in talepleri ve Ankara'nın aktif rolüyle Paris'in belirli bir sıkışıklık yaşadığı ve bölgesel dengelerin hızla değiştiği ifade edildi.

FRANSA'NIN AFRİKA'DAKİ KARA LEKESİ

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu Cezayir, 1962'de bağımsızlığına kavuştu.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, sömürge döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.

Cezayir'de her yıl 18 Şubat, Fransa sömürgesine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenler anısına Ulusal Şehit Günü olarak anılıyor.