İstanbul'un 5 ilçesinde 1 günlüğüne tatil edildi

Yılın ilk günü sabah güneşli ve soğuk havaya uyanan İstanbullular, öğleden sonra aniden bastıran ve bazı bölgelerde etkili olan kara teslim oldu.

İstanbul'da soğuk havanın etkisine giren kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.

ARAÇ VE ÇATILAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu kentte ormanlar, park halindeki otomobiller ile binaların üstleri ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan yoğun kar yağışı sonrası beş ilçeden tatil haberi geldi.

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın (2 Ocak) eğitim-öğretime Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer'de 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Beykoz Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar ve buzlanma riskinin artması sebebiyle tüm okullarda eğitime geçici olarak ara verildiği duyuruldu.

Sarıyer Kaymakamlığı ise kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile kreş, anaokulu ve özel eğitim çağında çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kağıthane Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda da mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ALINAN BU KARAR, ÜNİVERSİTELERİ KAPSAMAMAKTA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılarak kararın üniversiteleri kapsamadığı belirtildi:

İstanbul’un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir. Bununla birlikte bu ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması; pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.