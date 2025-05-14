Ankara'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

İHA

Sahte içki can almaya devam ediyor.

Özellikle Ankara, bu vaka oranlarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Birçok kişinin sahte içki nedeniyle zehirlenmesi ve hayatını kaybetmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 44'E YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Soruşturma kapsamında raporlara göre tutuklu sayısı 44'e yükseldi, 56 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

GÜNCEL ÖLÜ SAYISI 109

Öte yandan, sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi.

29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

İDDİANAMELER AYRI AYRI YAZILACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında düzenlenecek iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı öğrenildi.