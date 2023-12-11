Ankara'da sokak köpekleri küçük Tunahan'ı parçaladı! Hayvansever kadın suçun çocukta olduğunu söyledi Keçiören'de okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, yaşam savaşı veriyor.. Konuyla ilgili konuşan bir hayvansever kadın ise suçun köpekte değil, çocukta olduğunu belirterek ailesine seslendi: "Siz ne cesaretle çocuğunuzu köpeklerin olduğu yere gönderiyorsunuz"

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ensonhaber.com

Yıllardır çözüm bulunamayan ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen saldırgan sokak köpekleri, son olarak Ankara'da faciaya neden oldu..

Keçiören ilçesinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, vücudundaki yaralar nedeniyle halen yaşam savaşı veriyor.

Küçük Tunahan'ı adeta tanınmaz hale getiren köpekler, hala Ankara sokaklarında özgürce dolaşıyor.

Hayvanseverler ise köpeklerin toplanmasına karşı çıkmayı sürdürüyor..

"Köpeğin suçu yok, suç çocukta ve ailesinde"

Bunlardan bir tanesi sosyal medyada paylaşıldı.

Mehtap isimli bir hayvansever kadın, küçük Tunahan'ın saldırıya uğradığı bölgede köpekleri beslediklerini ve suçun çocuk ile ailesinde olduğunu söyledi.

"Ahlaksızlık yapmayın"

Köpekleri çocukların sinirlendirdiğini de vurgulayan kadın şu ifadeleri kullanarak tepkileri üzerine çekti:

Yolda defalarca gördüm, her gün orada besleme yapıyorum. Çocuklar köpekleri sinirlendiriyorlar, sonra diyorlar ki köpekler bize saldırdı. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyorsunuz o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, dürüst olun.



Peki ben bu aileye soruyorum: Siz gün ışımadan 9-10 yaşındaki çocuğunuzu ne cesaretle o köpeklerin orada olduğunu bile bile tek başına gönderiyorsunuz? Ne cesaretle kardeşim.

"Biz beslemeye devam edeceğiz"