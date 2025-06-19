Ankara'da sözde hayvansever, köpekler için kendini yerden yere attı

Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var...

Son yıllarda onlarca vatandaşımız sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.,

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK

Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR

Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Son olarak Ankara'da kameralara yansıyan görüntüler bu kadarına pes dedirtti.

GÖREVLİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Kendisini sözde hayvansever olarak nitelendiren bir kadın, başıboş sokak köpeklerini toplayan kamu görevlilerine engel olmaya çalıştı.

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Görevlilerin işini engellemeye çalışan kadın, kendisini aracın ön üne atarak bayılma numarası yapmaya çalıştı.

KAMERALARA YANSIDI

İzleyenlerin anlam veremediği görüntüler kameralara anbean yansırken, sokak hayvanlarıyla ilgili tehlikenin boyutu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.