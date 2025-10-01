Ankara'da su kesintileri sebebiyle vatandaşlar tanker kuyruğuna girdi

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor...

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

CHP'li belediyeler büyüyen çöp dağları sebebiyle birçok sorunla baş ederken, bir de susuzlukla mücadele ediyor.

ANKARA'DA SU KRİZİ

Bu kez Ankaralılar su kriziyle baş başa kaldı.

Başkent'in içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kesikköprü Barajı isale hattında art arda meydana gelen patlamalar, su krizine yol açtı.

SAATLER SÜREN SU KESİNTİLERİ

Arızalar nedeniyle Çankaya'dan, Sincan'a, Keçiören'in yoğun nüfuslu mahallelerinden Mamak'a kadar birçok yerde vatandaşlar, 24 saati aşan su kesintileriyle karşı karşıya kaldı.

YARINA KADAR SU YOK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde yarın saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacak.

SU TANKERİ ÖNÜNDE KUYRUK

Kentte, isale hattındaki arıza nedeniyle zorunlu olarak uygulanan su kesintisinin ardından Mamak ilçesinde bazı vatandaşlar, Mamak Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi su tankeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BİDON VE DAMACANALARIYLA GELDİLER

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tankerin bulunduğu alana bidon ve damacanalarıyla geldi.

Suyunun başında uzun süre bekleyen vatandaşların, güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgelerinde beklediği görüldü.

GÜNDEM OLDU

O anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.