DEM Parti'nin CHP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu

Teröreden arındırılmış Türkiye hedefiyle önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Süreçte kritik adımlar atılırken DEM Parti'nin siyasi parti turları da sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde MHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret eden heyetin AK Parti ve CHP ile de görüşmesi bekleniyor.

22 ARALIK'TA CHP İLE GÖRÜŞECEK

Bu kapsamda DEM Parti Heyeti'nin 22 Aralık'ta CHP'yi ziyaret edeceği bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, CHP Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞME 20 ARALIK'TA

İmralı Heyeti, AK Parti'le ise 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

MHP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti.