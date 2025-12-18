Devlet Bahçeli'den DEM Parti mitingine yanıt: Mahsuru yok

Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı.

Sürece ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda partilerin rapor hazırlama aşaması devam ediyor.

DEM PARTİ MİTİNG DÜZENLEYECEK

Süreç bu şekilde devam ederken, DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, Abdullah'a Öcalan'a özgürlük talebi kapsamında 4 Ocak 2026 Pazar Günü Diyarbakır'da bir miting düzenleyecek.

BAHÇELİ YANITLADI

Mitingle ilgili görüşler tek tek aktarılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Bu son ve sıcak gelişme karşısında görüş ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?" sorusunu yanıtladı.

"MİTİNGİN MAHSURU YOKTUR"

Devlet Bahçeli miting için, "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur" dedi.

Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına dikkat çekerek de, "Cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN DOĞASI BELLİDİR"

Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir. CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?

"27 ŞUBAT ÇAĞRISI BİZİM İÇİN TEK BAĞLAYICIDIR"

DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır. Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının “Terörsüz Türkiye” hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.

"TOPLANSINLAR, TALEPLERİNİ AÇIKLASINLAR"