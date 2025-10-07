Ankara'da su krizi büyüyor: Belediyenin onardık dediği boru yeniden patladı 29 Eylül’den bu yana susuz kalan Ankara’da Kesikköprü hattında tamir edilen borular bir kez daha patladı. ASKİ ekipleri bölgede onarım çalışmalarını sürdürürken, su kesintilerinin başkent genelinde bir süre daha devam edeceği öğrenildi.