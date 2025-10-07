Abone ol: Google News

Ankara'da su krizi büyüyor: Belediyenin onardık dediği boru yeniden patladı

29 Eylül’den bu yana susuz kalan Ankara’da Kesikköprü hattında tamir edilen borular bir kez daha patladı. ASKİ ekipleri bölgede onarım çalışmalarını sürdürürken, su kesintilerinin başkent genelinde bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 07.10.2025 19:51

Ankaralıların su çilesi...

Kentte günlerdir içme suyuna erişilemezken kötü haberler üst üste geliyor. 

'ONARDIK' DENİLEN BORU YENİDEN PATLADI

29 Eylül’den bu yana susuz kalan Ankara’da Kesikköprü hattında ABB yönetiminin "onardık" dediği borular bir kez daha patladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arızanın giderildiğini ve suyun 6 Ekim itibarıyla tam kapasiteyle verileceğini açıklamıştı.

Ancak tamir edilen çelik boru hattı yeniden patladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada patlayan boruya ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde tonlarca suyun israf edildiği görüldü. 

SU TAM KAPASİTEYLE VERİLEMİYOR

Patlamanın ardından ASKİ ekipleri bölgede tekrar çalışma başlattı.

Hattın kalıcı olarak onarılması için çelik bağlantı sisteminin yenilenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Yetkililer, suyun kademeli olarak verileceğini belirtirken, birçok ilçede dönüşümlü kesintilerin süreceği açıklandı.

VATANDAŞLAR ÇEŞME BAŞINDA KUYRUKTA

Kent genelinde su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, su ihtiyaçlarını mahalle çeşmelerinden karşılıyor.

Ellerinde bidon, damacana ve kaplarla çeşme başında sıraya giren Ankaralılar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

