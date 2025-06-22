Ankara'da trafoya çıkan çiftçiyi elektrik çarptı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Duran Koç, mahallede yaşanan elektrik kesintisini kontrol etmek için trafonun bulunduğu alana çıktı.

Trafoya çıkan Koç, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Olayı fark eden çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Duran Koç, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Koç’un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Elektrik kesintisinin ve çarpılma olayının nedeni araştırılıyor.