Ankara'da yasa dışı eylem yapan 30 kişi gözaltına alındı

AA & Ensonhaber

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada Çankaya ilçesinde yasa dışı eylem yapan 300 kişilik grubun polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayarak yürüyüşe geçmeleri ve polise karşı mukavemet etmeleri üzerine gruba müdahale edildiği belirtildi.

Olayla ilgili 9'u kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Bazı basın ve sosyal medya organlarında erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır.

YASA DIŞI ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Açıklamada daha önce de yasa dışı toplumsal eylemlere karışan söz konusu kişinin müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle devam eden davaları bulunduğu, 2020 yılında yasa dışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı aktarıldı.

Ankara Valiliği, kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek kasıtlı olarak yayılan bilgilere itibar edilmemesini istedi.