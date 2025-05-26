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İHA

Ankara’nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir caminin inşaat halindeki minaresine yıldırım düştü.

Yıldırımın etkisiyle minarede yangın çıktı.

MAHALLELİ PANİKLE İTFAİYEYİ ARADI

Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, minaredeki yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

AYNI FIRTINADA AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle aynı bölgede bir ağaç devrildi.

Ankara Valiliği, gün içinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, yıldırım ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.

Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.