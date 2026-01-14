İBB soruşturmasında detaylar gün yüzüne çıkıyor: Gençleri polisle çatıştırdılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu soruşturma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

19 Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla İBB'ye çöreklenen suç örgütü çökertildi.

O günlerde operasyon her ne kadar siyasi olarak lanse edilse de detaylar ortaya çıktıkça İstanbul'un kirli ilişkiler üzerinden nasıl rant alanına çevrildiği gün yüzüne çıkıyor.

2019'DA BAŞLAYAN SERÜVEN

İmamoğlu'nun göreve gelişi, "şeffaflık ve temiz yönetim" vaatleriyle olmuştu.

Fakat çok kısa süre sonra belediye ihalelerinde tartışmalı kararlar, israf iddiaları ve lüks harcamalar gündeme taşındı.

Reklam ve konser bütçeleri öne çıkarılsa da asıl rant kapıları imar, hafriyat, ulaşım ve altyapı işlerindeydi.

GENÇLER SOKAĞA ÇAĞRILDI

İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla gençler sokağa çağrıldı ve kirli ağın üzeri örtülmek istendi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

İlk günlerde siyasi olarak düşünülen gösteriler, daha sonra marjinal grupların devreye girmesiyle polisle çatışmaya dönüştü.

Günlerce süren olaylarda camiler tahrip edilirken onlarca polis yaralandı.

GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Süreç bu şekilde devam ederken itirafçıların anlattıkları, vurgunun boyutunun ne kadar büyük olduğunu ve kirli ilişkiler ağının ne derece karmaşık hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.