İstanbul'da hakimeyi vuran savcıya tutuklama

- Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, Hakime Aslı Kahraman'ı silahla yaraladı.
- Çaycı Yakup Karadağ'ın müdahalesi sonucu ikinci kez ateş etmesi engellendi.
- Kılıçaslan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Dün Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, korkunç bir olay meydana geldi.
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti.
KASIK BÖLGESİNDEN YARALANDI
Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.
HÜKÜMLÜ ENGELLEDİ
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.
Kahraman hastaneye kaldırılırken, savcı Kılıçaslan gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi tamamlanan Kılıçaslan, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakan Tunç açıklamasında şu sözleri kullandı:
"İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Üyesi Hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesinde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."