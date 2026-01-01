Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor...

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

ANKARA'DA SU KRİZİ

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) internet sitesinde yer alan duyuruda, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki yükün arttığı, bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabildiği belirtildi.

Bu doğrultuda Çamlıdere Barajı'nda, su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'ın bazı mahalle ve caddelerinde su kesintisinin uygulanacağı kaydedildi.

İLÇE İLÇE BELİRTİLDİ

Su kesintisinin; Kahramankazan'da bugün saat 17.30'a, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'da ise saat 23.55'e kadar belirtilen mahalle ve caddelerde uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca Polatlı'da da bir dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle Esentepe ile Şentepe mahallelerinin bir bölümünde, saat 16.00'ya kadar su kesintisinin olacağı vurgulandı.