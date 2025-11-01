Ankara'nın trafik çilesi büyüyor: Araç sayısı 3 milyona dayandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 milyon nüfuslu Ankara'da 3 milyon otomobil kayıtlı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 Eylül Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Ankara’da son üç yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı 591 bin 949 arttı. Böylece kentteki toplam araç sayısı 2 milyon 949 bin 309'a ulaştı.

NAVİGASYONUN GÖSTERDİĞİ SÜREDE GİTMEK İMKANSIZ

Uzmanlara göre, artan nüfus, göç hareketliliği, araç kullanımının yükselmesi ve koordinasyonsuz altyapı çalışmaları trafik yoğunluğunun başlıca nedenleri arasında.

Kent genelinde birçok noktada kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları görülürken, navigasyon uygulamalarının 11 kilometrelik mesafe için 45 dakika öngörmesine rağmen bu süre içerisinde varış noktasına ulaşmak neredeyse imkansız.

"ÇALIŞMALAR YAZIN YAPILSIN"

Taksi şoförü Enes Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara’nın trafik yükünün belirgin şekilde arttığını vurgulayarak, belediyeye çağrıda bulundu:

Belediyenin yollarla ilgili ekstra bir çalışması olmadı. Mansur Başkan’dan ricamız, Ankara trafiğini rahatlatacak adımlar atılması. Elvankent’ten Kızılay’a bir saatte gidiyoruz. Etimesgut-Kızılay hattında trafik hiç bitmiyor.

Kılıç, özellikle Mamak bölgesinde metro ve toplu taşıma eksikliğinin ciddi sorun oluşturduğunu söyleyerek, “Toplu taşıma yetersiz olduğu için insanlar mecburen özel araçlarını kullanıyor. Taksi talebi de artıyor ancak yetişemiyoruz.” dedi.

Araç sahibi Mehmet Ali Gök ise, mevcut önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirerek, “Trafik giderek içinden çıkılmaz hal alıyor. Kalıcı çözümlerle hızlı adımlar atılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"40 DAKİKALIK YOLU 90 DAKİKADA GİDİYORUZ"

Ankara'da 10 yılı aşkın süredir yaşayan Ali Tatar, yol çalışmalarının zamanlamasını eleştirdi:

Okullar açıldıktan sonra kazı başlıyor. Yaz tatilinde yapılması gereken işler eğitim dönemine kalınca şehir resmen kilitleniyor. 40 dakikalık yolu 1,5 saatte gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi, başkente yakışır bir ulaşım master planı hazırlamalı. Sadece otobüs alarak olmaz; metro hatları genişletilmeli. İnsanlar otobüse binince de trafikte kalıyor. Bu yüzden özel araçtan vazgeçilmiyor.

TRAFİK GECİKMESİ YÜZDE 23 ARTTI

ABD merkezli analiz şirketi INRIX tarafından yayımlanan 2024 Küresel Trafik Puan Tablosuna göre, Ankara’da trafik gecikmeleri 2022’ye kıyasla %23 arttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da daha önce yaptığı açıklamada, deprem sonrası Ankara’ya yönelen göç ve araç sayısındaki hızlı artışın trafik sorununu büyüttüğünü vurguladı.