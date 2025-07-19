Ankara'ya bir kez daha kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini yayımladı.

Buna göre bazı bölgelerde sıcaklık artarken, bazı bölgelerde ise sağanak yağış bekleniyor.

Dün Ankara, sağanak yağışa teslim oldu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Keçiören ilçesinde saat 19.00 ile 20.00 arasında etkili olan yağmur, Adnan Menderes Mahallesi 1071'inci Sokak'ta su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji bir kez daha Ankara'yı uyardı.

UYARI GELDİ

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Dün Ankara'da vatandaşlar zor anlar yaşarken X üzerinden paylaşım yapan Mansur Yavaş, yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Sevgili Ankaralılar; Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00-20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir.

BİR UYARI DAHA

Ankara Valiliği'nden de vatandaşlara dikkatli olunması konusunda bir uyarı yapıldı.