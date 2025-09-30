Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni dalga gözaltılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon....

Belediyeye yeni dalga rüşvet operasyonu yapıldı ve 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

16 KİŞİ YAKALANDI

Savcılığın gözaltı kararının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen hafriyat operasyonunda gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

4'Ü ARANIYOR

4 kişinin ise arandığı öğrenildi.

İŞ İNSANLARI DA VAR

Soruşturmada, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası yer aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında iş insanları B.Ö ve R. K'nin de olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da belediyeye yönelik ilk operasyon temmuz ayında yapılmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

Böcek'e rüşvet suçlaması yöneltilmişti.

BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in, Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi.

İlgili firma yetkililerinin, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladığı belirtildi. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtlarının da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdığı bildirildi.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

İkinci eylemde de 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığı, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi.

Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.