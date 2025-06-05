Antalya Gazipaşa açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Antalya'dan geldi.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıktaki depremin 67.26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
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