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Antalya Gazipaşa açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya Gazipaşa açıklarında 4 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 07.32'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.