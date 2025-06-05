Antalya Gazipaşa açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Antalya'dan geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıktaki depremin 67.26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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Göktürk Sönmez
Editor