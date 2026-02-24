Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis soruşturması sürüyor.

Yasa dışı bahse geçit vermeyen emniyet güçleri, Antalya merkezli 8 ilde düğmeye bastı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

3 FARKLI OFİS TESPİT EDİLDİ

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, kentte yasa dışı bahis oynatılan 3 farklı ofis tespit edildi.

72 KİŞİNİN EYLEMLERE KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Soruşturmayı derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu ofislerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Antalya'da 56, diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis eylemlerine karıştığını belirledi.

3 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, toplam 3 milyar 400 milyon liralık para trafiği olduğu ortaya çıkarıldı.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 8 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerdeki arama ve şüphelileri gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AKIN GÜRLEK NET KONUŞMUŞTU: YASA DIŞI BAHSİN KÖKÜ KURUTULACAK

Katıldığı canlı yayında gelen bir soru üzerine yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şöyle demişti;

Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık. Şahısların ünvanlarına, kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına baktık.



Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Suç olması için kendi maçına bahis oynaması gerekiyor. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız. Yasa dışı bahis paralarının Türkiye'ye kazandırılması gerekiyor. Yasa dışı bahis belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz.



Görev yaptığımız süre boyunca bu konuyla mücadele ettik. Adalet Bakanı olarak görevde bulunduğum sürece de bu illetin üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şike soruşturmaları genişleyecek.