Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden 2, 5 ve 7 yaşında 3 çocuğu bulunan Veli Can Günay, geçen yıl turizm ve kargo sektöründe çalıştığı sırada 8 bin liralık cep telefonunu taksitle satın aldı.

Kargo dağıtımı yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye götürülen Günay'ın beyin damarlarında tıkanma olduğu ve anjiyo olması gerektiği belirtildi.

TELEFON BORCU İCRAYA VERİLDİ

1 hafta verilen rapor nedeniyle işe gidemeyen Günay, dönüşünde işten çıkarıldığını öğrendi.

Bu süreçte hastalığı nedeniyle de çalışamayan Günay'ın 8 bin liralık cep telefonu borcu, icraya verildi.

8 BİN TL'LİK BORÇ 75 BİN TL OLDU

75 bin lira olan borcun ödeneceğinin taahhüt edilip ödenmemesi nedeniyle hakkında hapis cezası verilen Günay, sonrasında yakalanacağını düşünerek bir işte de çalışamadı.

3 çocuklu aile, komşularının destekleri ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

3 ÇOCUK BABASI CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Biriken kira ve elektrik faturası borçları nedeniyle zor günler yaşayan aile, geçen hafta eve polisin gelmesi ile şok yaşadı.

Hapis cezası onanan Günay, polis tarafından cezaevine götürüldü.

POLİS, ELEKTRİK BORCUNU KAPATTI

Evde elektrik olmadığını ve ailenin zor durumda olduğunu gören polisler, kendi aralarında topladıkları 17 bin lira ile 3 çocuğuyla yaşayan Nirgül Günay'ın elektrik faturası borcunu ödedi.

Şimdi 3 çocuğuyla bir başına kalan Nirgül Günay, yardım eli bekliyor.

"GÜNLERCE KARANLIKTA KALDIK"

Yaşadıkları süreci güçlükle anlatan Nirgül Günay şöyle konuştu:

Eşim hastalığı nedeniyle bir süre çalışamadı. Borç ödenemeyince hapis cezası kararı çıktı.Yakalama kararı çıkınca da işe giremedi. Ödeyemediğimiz için elektriğimiz kesildi. Günlerce karanlıkta kaldık. Kirayı da ödeyemeyince davalık olduk. Her an evden de çıkarılabiliriz. Komşularımız sayesinde geçinebiliyoruz. Cep telefonu borcu nedeniyle bu duruma geldik.

"EN SON BORÇ 75 BİN LİRA OLDU"

Eşinin tedavisinin de tamamlanamadığını söyleyen Günay sözlerine şöyle devam etti:

"GİDECEK HİÇBİR YERİMİZ YOK"

Ev sahiplerinin de tahliye davası açtığını söyleyen Günay şu ifadeleri kullandı:

Şu an tek korkum, ev sahibinin gelip bizi evden çıkartması. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Eşim cezaevinde olduğu için kimse o sorumluluğu almak istemiyor. Çocuklarım olduğu için bırakıp çalışamıyorum. Onları bırakabileceğim kimsem de yok. Eşim cezaevinden çıksa o çalışır yine geçiniriz. O cezaevinde olduğu için elimiz kolumuz bağlandı.

"POLİSLER SAYESİNDE AİLEDEN HABERDAR OLDUK"

Ailenin yaşamına devam edebilmesi için destek beklediklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert şunları kaydetti:

Eve gelen polisler sayesinde aileden haberdar olduk. Baba hasta olduğu halde şu an cezaevinde. Borcun ödenip, bir an önce çıkıp ailesinin yanına dönmesi için destek bekliyoruz. Kira borcu nedeniyle ev sahibi de tahliye ettirmek istiyor. Aile uzun süredir elektriksiz yaşıyordu. Mağduriyetin bir an önce giderilebilmesi için destek bekliyoruz.