Yalova Valisi Hülya Kaya merkeze çekildi

- Yalova Valisi Hülya Kaya, Valiler Kararnamesi ile merkeze çekilen valiler arasında yer aldı.
- Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova’nın yeni valisi olarak atandı.
- Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi merkeze çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.
YALOVA'DA 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU
Merkeze çekilen valiler arasında Yalova Valisi Hülya Kaya da yer aldı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası şehirde DEAŞ'lıların yuvalanmasına ilişkin zaafiyet olduğu tartışmaları yapılmıştı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova’nın yeni valisi oldu.