Antalya’da el frenini çekmeyi unutan sürücü, kaçan otomobilinin peşinden koştu

Antalya'nın Serik ilçesi’nde bir mahallede sürücü Muhammed G. alışveriş yapmak için otomobilini park edip markete girdi.

Alışverişini tamamladıktan sonra dışarı çıkan sürücü, aracının yerinde olmadığını fark etti.

Kısa süreli şaşkınlığın ardından otomobilin hareket ettiğini gören Muhammed G., durdurmak için koşmaya başladı.

PARK DUVARINA ÇARPARAK DURDU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sürücü markete girdikten hemen sonra hareket ettiği görüldü. Araç, kısa sürede park duvarına çarparak durdu.

Çarpma sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

'ELİNDEKİ SULARI BIRAKIP KOŞTU'

Olayın tanığı Selman Sarı, “Arkadaşımız markete su almaya geliyor. O anda aracın el frenini çekmeyi unutuyor. 5 litrelik suyu ve sodayı aldıktan sonra aracın gittiğini görüyor. Elindeki malzemeleri bırakarak aracın peşinden koşturuyor. Otomobil parkın duvarına vuruyor ve orada kalıyor. O anda oradan farklı bir aracın geçmemesi büyük şans. Araç sahibi büyük panik yaşadı” dedi.